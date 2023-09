EVAG – Ein Unternehmen bewegt Erfurt

von Capital-Redaktion Wer bietet die besten Karrierechancen? Wer engagiert sich für seine Angestellten? Auf der Suche nach den „Attraktivsten Arbeitgebern der Region“ hat Statista Tausende Arbeitnehmer befragt und gemeinsam mit Capital die Sieger gekürt. Einer davon: die EVAG

Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EVAG besteht der Job aus Städtetouren. Mal eben vom Erfurter Dom zur Gartenausstellung, zurück zur Krämerbrücke – und wer weiß, wo es danach hingeht. Die EVAG bewegt als Mobilitätsdienstleister die thüringische Landeshauptstadt. Sowohl mit der Stadtbahn als auch mit dem Bus.

Die Erfurter Verkehrsbetriebe AG, kurz: EVAG, ist eine Tochter der Stadtwerke Erfurt und gehört damit zu 100 Prozent der Landeshauptstadt Erfurt. Dadurch werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch attraktive Vorteile ermöglicht. Unter anderem winken eine tarifliche Bezahlung inklusive einer jährlichen Sonderzahlung, Mitarbeiterfahrkarten und rabattierte Fahrkarten für Angehörige.

Daneben erhalten Angestellte auch attraktive Rabatte und Freikarten bei Kooperationspartnern wie der Gartenausstellung egapark oder dem Volleyball-Bundesligisten SW Erfurt. Sportliche Aktivität fördert die EVAG auch durch Kooperationen mit lokalen Fitnessstudios und Sportstätten.

Gute Sozialpolitik, schlechte Transformationskraft

Auf der Karriereplattform Kununu bewerten Arbeitnehmer vor allem die soziale Ausrichtung der EVAG als gut. Auch die Dienstpläne seien auf eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgerichtet. Die Kritik richtet sich allenfalls gegen die Transformationskraft des Unternehmens – diese werde aus der Führungsebene nicht ausreichend gefördert.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Region“ hat Statista 2.500 Arbeitgeber mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern aus 20 Städten und vier Regionen ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 7.500 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, haben im Mai und Juni 2023 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.