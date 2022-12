In keinem europäischen Land des Rankings arbeiten Menschen zeit ihres Lebens so lang wie in Island. Der nordische Inselstaat lag mit 44,6 Jahren mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz. Sowohl Männer als auch Frauen toppten die Einzellisten mit 46,4 beziehungsweise 42,6 Jahren. Die Länder am unteren Ende der Liste, Italien und Rumänien, kamen auf rund 13 Jahre kürzere Arbeitsleben.