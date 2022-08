Die mit Abstand größte Dichte an Einkommensmillionären findet sich in Hamburg. „Dort hatten zwölf von 10.000 unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen (1,2 Promille) Jahreseinkünfte jenseits der Millionengrenze“, teilte Destatis mit. Damit lagen alle Länder der Top 10, mit Ausnahme von Berlin, in Westdeutschland. Am unteren Ende der Skala rangierten Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie kamen auf jeweils weniger als zwei Einkommensmillionäre je 10.000 Steuerpflichtigen (0,16 Promille).