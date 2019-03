Heute findet in Hamburg die "New Work Experience" statt - eine der größten Konferenzen für Neues Arbeiten. Capital zeigt, was Sie rund um das Thema New Work wissen sollten

New Work ist in aller Munde. Der Trend zum neuen Arbeiten ist mehr als eine Wirtschafts-Hippie-Bewegung, sondern treibt derzeit Start-up-Angestellte genauso wie Konzern-Manager um. Dazu veranstaltet das Karriere-Netzwerk Xing am heutigen Donnerstag zum dritten Mal die New Work Experience, eine der führenden Veranstaltungen für New Work in Europa. Capital ist Medienpartner.

Begleitend dazu haben wir ein Mini-Dossier mit 5 Trends zusammengestellt, die man zum Thema New Work auf dem Schirm haben sollte:

Trend #1 Neue Formen der Zusammenarbeit

In der neuen Arbeitswelt läuft einiges anders in Unternehmen. Capital hat vier Themen identifiziert, die schon jetzt auf dem Vormarsch sind und sich bald auch in der Breite der deutschen Wirtschaft immer mehr durchsetzen könnten:

Trend #2 Modernes Büro-Design

Zum optischen Symbol für New Work ist die typische Innenarchitektur der Offices geworden, die mittlerweile jenseits von Start-ups und Coworking-Spaces auch längst Konzerne und Mittelständler erfasst hat. Hier kommen einige prägnante Beispiele:

Spotify Das Hauptquartier des schwedischen Musikstreamingdienstes liegt in Stockholm. Dort hat Spotify seinen Mitarbeitern einiges zu bieten: Spielekonsolen, Karaoke-Zimmer, Studio, Dachterrasse, Werkstatt und ein Theater. Farblich hält sich das Unternehmen bedeckt, es dominieren dunkle Töne und kuschelige Sitzflächen. Auf dem Foto ist die Rezeption zu sehen. Slack Der US-amerikanische Messaging-Dienst hat neuen Schwung in die Kommunikation von Unternehmen gebracht. Auf Kommunikation setzt Slack auch in seinen Firmensitzen in New York, San Franciso, Melbourne, Vancouver, London und Dublin – mit offenen Räumen, Holzelementen und viel Grün. Zalando Der deutsche Online-Versandhändler hat seit 2008 eine steile Aufwärtskurve hingelegt. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 15.000 Mitarbeiter. 2013 und 2014 wurden drei Standorte in Berlin ausgebaut, verantwortlich war das Architekturbüro de Winder. Demnächst beziehen die Mitarbeiter allerdings eine neu gebaute Firmenzentrale, wieder in Berlin. Grund genug, noch einmal das außergewöhnliche Design des jahrelangen Zalando-Headquarters zu zeigen. Rocket Internet Ob HelloFresh, Delivery Hero oder Westwing – der Berliner Startup-Inkubator Rocket Internet hat seit 2007 vielen neuen Geschäftsideen den Weg geebnet. In der Berliner Firmenzentrale arbeiten rund 500 Mitarbeiter in einem modern konzipierten Büro: offene Flächen wechseln sich mit Gruppen- und Zellenbüros ab. Mozilla Mozilla gehört zu den meist genutzten Webbrowsern der Welt. In seiner deutschen Hauptzentrale in Berlin arbeiten rund 50 Mitarbeiter auf zwei Stockwerken. Auch dieses Büro zeichnet sich durch Offenheit, Flexibilität und nicht zuletzt Stilbewusstsein aus.

Trend #3 Sinnstiftung für die Mitarbeiter

Purpose ist ein Begriff der Stunde in der heutigen Arbeitswelt. Studien zufolge wird Angestellten wird die Frage nach dem Sinn bei ihrer Arbeit immer wichtiger, speziell bei jüngeren Angestellten. Hier kommen vier Beispiel wie Firmen für ihre Mitarbeiter Sinn schaffen:

Trend #4 Unkonventionelle Mitarbeiter-Benefits



Firmenwagen oder Bonuszahlungen waren gestern. Heute gehen Firmen immer ungewöhnlichere Wege, um Mitarbeitern besondere Dinge zu bieten. Hier kommen 7 Beispiele:

Yay Days Auf Wunsch des Chefs Spaß haben, anstelle zu arbeiten? Klingt nach einem Traum, ist aber für die Mitarbeiter des US-amerikanischen Outdoorausrüsters REI Realität. Denn das Unternehmen bietet seinen Beschäftigten zwei Mal pro Jahr die Möglichkeit einen sogenannten Yay Day zu nehmen: einen Tag bezahlten Urlaub, der für spaßbringende Outdooraktivitäten verwendet werden soll – von Wandern bis zu Marathonlaufen. Allein in der ersten Yay Day-Phase haben Angaben des Unternehmens zufolge 75 Prozent der rund 12.000 Mitarbeiter das Angebot in Anspruch genommen. New Friends Relocation Program Aller Anfang ist schwer – das gilt insbesondere wenn man für den Job in eine neue Stadt zieht. Neben der 40-Stunde-Woche und Umzugsstress neue Freunde zu finden, kann eine Herausforderung sein. Um ihre neuen Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen, hat der Berliner Online-Musikdienst SoundCloud sich deshalb etwas ganz Besonderes ausgedacht: Das New Friends Relocation Program. Dabei sollen Mitarbeiter ihre neuen Kollegen bei der Ankunft in der Hauptstadt unterstützen – und bestenfalls Freundschaften schließen. Flexible Feiertage Beim schwedischen Musikstreamingdienst Spotify arbeiten Menschen aus 90 Ländern. Entsprechend vielfältig sind deshalb die Religionszugehörigkeiten – und nicht allen sind die gleichen Feiertage wichtig. Das nahm Spotify zum Anlass, um das Konzept der flexiblen Feiertage einzuführen. So kann jeder Mitarbeiter individuell entscheiden, wann er welchen Feiertag nehmen möchte. Gleichzeitig wirkt das der Unterbesetzung an Feiertagen wie Weihnachten entgegen. Finanzielle Unterstützung Verschuldet ins Berufsleben starten? Für viele Uniabsolventen ist das die Realität. Um ihnen unter die Arme zu greifen, bietet das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers International seinen Mitarbeitern ein ganz besonderes Benefit: 1200 US-Dollar jährlich für die Rückzahlung von Studienkrediten. Berühmte Gastredner und Stars Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas setzt nicht nur für seine Werbung auf berühmte Markenbotschafter wie Fußballer David Beckham oder Tennisspielerin Caroline Wozniacki. Auch für Mitarbeiterevents engagiert das Unternehmen regelmäßig Stars und berühmte Gastredner. Dazu gehörten in der Vergangenheit unter anderem Fußball-Weltmeister Thomas Müller und der US-amerikanische Musiker Pharrell Williams. Reisegutscheine Urlaubmachen auf Kosten des Unternehmens? Für die Airbnb-Mitarbeiter in Dublin ist das eine reale Option. Der US-amerikanische Vermittler von Privatunterkünften für Reisende bietet seinen Beschäftigten jährlich rund 1.800 Euro Reisebudget, um die Welt zu erkunden. Freie Skipässe Wer für den US-amerikanischen Snowboardhersteller Burton mit Sitz in Vermont arbeitet, darf sich nicht nur über saisonale Skipässe freuen. An besonders schneereichen Tagen erhalten viele Mitarbeiter zudem „schneefrei" und dürfen anstelle zu arbeiten auf die Piste gehen.

Trend #5 Neue Führungsstile

Autokratische Chefs sind aus der Mode. Die Zukunft des Management gehört flacheren, flexibleren Strukturen, in denen die Verantwortung verteilt wird und Chefs nicht mehr alles allein entscheiden. Ein in der New Work-Bewegung verbreiteter Begriff ist „Holacracy“ – Capital hat mit Brian Robertson, dem Schöpfer dieses Begriffs und des dahinter stehenden Management-Konzepts, gesprochen: