Julia Bösch

Julia Bösch gründete 2012 zusammen mit Anna Alex die Online-Personalshopping-Plattform Outfittery. Heute hat die Plattform rund 600.000 Kunden in acht Ländern. Julia Bösch arbeitet an der Weiterentwicklung des Algorithmus. Die 34-Jährige hat an der TU München studiert und war vor der Gründung Head of International Business Development bei Zalando.