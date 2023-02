Sechs der 25 bestbezahlten Sportlerinnen der Welt sind laut „Forbes“ Golferinnen. Das Wirtschaftsmagazin kürte die Australierin Minjee Lee in diesem Sport zur Spitzenverdienerin. Sie belegte mit einem Einkommen von 7,3 Mio. US-Dollar im Jahr 2022 Platz zehn im Ranking. Zum Vergleich: Bei der Nummer der zehn der Männer, dem Basketballer Giannis Antetokounmpo, waren es laut dem Wirtschaftsmagazin 80,9 Mio. Dollar. Die Athletin mit koreanischen Wurzeln erspielte demnach 4,8 Mio. Dollar an Preisgeldern auf dem Golfplatz. Drei der sechs Golferinnen in den Top 25 wurden in Korea geboren.