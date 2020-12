Diese Länder haben die schlechteste Work-Life-Balance

#3 Türkei

In keinem der 40 untersuchten Länder arbeiten laut der OECD so viele Menschen extrem viel wie in der Türkei. Fast jeder dritte Berufstätige (32,6 Prozent) kommt auf mindestens 50 Wochenstunden. Frauen schuften fast genau so viel wie Männer (Quotient 1,5), was der Türkei zumindest bei der „Gleichberechtigung“ Platz eins einbringt. Die tägliche Freizeit von 14,8 Stunden lag hingegen im Mittelfeld.