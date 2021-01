Diese Länder eignen sich am besten für Remote Work

#8 Australien

Remote Jobs in Australien scheinen an Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mit 17.600 Suchanfragen pro Jahr hat das Land den dritthöchsten Wert in diesem Ranking. Allerdings gibt es bei den Voraussetzungen für die digitale Arbeit noch Nachholbedarf: Mit 58,52 Mbps ist die Internetgeschwindigkeit über Breitband die schlechteste dieses Rankings. Das kompensiert Australien allerdings mit den mobilen Daten und erzielt mit einer Geschwindigkeit von 88,35 Mbps den besten Wert. Preislich liegt das Land dabei im Mittelfeld. In der Gesamtwertung liegt Australien damit mit 60,16 Punkten ganz knapp vor der Schweiz.