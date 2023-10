Diese Branchen zahlen Tariflöhne – und diese nicht

#19 Landwirtschaft

In Deutschland gibt es bei der Bezahlung eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die teilt die Beschäftigten hierzulande ziemlich genau in zwei gleich große Gruppen. Gut 49 Prozent arbeiten laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) aktuell in einem Betrieb mit Tarifbindung. Die Statistiker untersuchten, welcher von 19 Wirtschaftsbereichen hier das Schlusslicht bildete. Die geringste Tarifbindung gab es demnach 2022 in Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei. Der Anteil der Betriebe, die nach Tarif zahlen, lag in dieser Branche bei gerade einmal elf Prozent.

