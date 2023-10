Medizin & Gesundheitswissenschaften

Angehende Mediziner würden nach ihrem Abschluss am liebsten bei der Charité in Berlin arbeiten. Das Universitätsklinikum hatte das Ranking bereits 2022 und 2021 angeführt. Die folgenden Plätze gingen wie im Vorjahr an das Robert-Koch-Institut, an Biontech und das Universitätsklinikum Heidelberg. Der Fünftplatzierte 2022, das Klinikum der Universität München, rutschte hinter den Helios Kliniken und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf auf den siebten Platz. Das Deutsche Rote Kreuz, das Deutsche Krebsforschungszentrum und die Max-Planck-Gesellschaft komplettierten die Liste der beliebtesten Arbeitgeber unter künftigen Medizinexperten.

Mehr