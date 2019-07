#6 Will Smith

Will Smith hat in den vergangenen Monaten ein Comeback hingelegt. Der einstige „Prinz von Bel-Air“-Star konnte sich 2017 nicht mal in den Top 30 platzieren. Nun aber erobert Smith kurz nach seinem 50. Geburtstag Platz sechs. „Forbes“ bezifferte sein Jahreseinkommen auf 42 Millionen Dollar. Auch hier sorgte ein Netflix-Deal für einen Schub. Außerdem ist Smith in der Realverfilmung von Disneys Klassiker „Aladdin“ zu sehen und tritt damit in die Fußstapfen von Robin Williams.