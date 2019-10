Manche dieser Vorbilder wurden in ihre Ausnahmestellung hineingeboren. Andere haben sie sich erkämpft. Und manche Idole haben einfach das getan, was sie am besten konnten und damit Menschen weltweit inspiriert.

Das Meinungsforschungsinstitut Yougov will jedes Jahr wissen, welche Persönlichkeiten international die höchste Anerkennung genießen. Für die diesjährige Rangliste wurden Zehntausende von Menschen in 41 Ländern online befragt. In Deutschland gab es in der finalen Abstimmung 2016 Teilnehmer, wie Yougov mitteilte. Die Teilnehmer konnten angeben, welche Persönlichkeiten sie bewundern. Sie wurden zudem nach ihrem absoluten Favoriten befragt. Aus beiden Antworten ergab sich ein sogenannter Bewunderungswert.

Yougov erstellt seit 2015 separate Listen für Männer und Frauen. Wir haben die Rankings gemessen an den Prozentzahlen kombiniert. Dies sind die laut der Umfrage am meisten bewunderten Menschen der Welt.