Bernard Arnault war 2022 der einzige Europäer in den Top 13 von „Forbes“. Der Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH belegte mit 158,0 Mrd. Dollar Platz drei hinter Elon Musk und Jeff Bezos. Die Analysten attestierten ihm im Vergleich zum Vorjahr ein kleines Plus von 8 Mrd. Dollar. Von 2020 auf 2021 hatte sich Arnaults Vermögen laut dem Ranking noch verdoppelt. Er war weiterhin in etwa doppelt so reich wie die die Nummer zwei in Europa. „Forbes“ berücksichtigt bei seiner Untersuchung keine Mitglieder von Königshäusern. Der Grund: die unklaren Vermögensverhältnisse.