#8 HelloFresh

HelloFresh liefert Kochboxen samt Rezept nach Hause. Die Firma wurde 2011 in Berlin gegründet. Finanzhilfe für das Start-up gab es unter anderem von Rocket Internet. HelloFresh ist international tätig, unter anderem in den USA. Angestellte bewerteten den Arbeitgeber im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 4,4 Sternen. „Man kann so viel bewegen in sehr kurzer Zeit und man sieht sofort den eigenen Impact“, fasst Glassdoor die Meinung über HelloFresh zusammen.