Die teuersten Transfers im Frauenfußball

#4 Pernille Harder

Der VfL Wolfsburg war an gleich zwei Super-Transfers dieser Rangliste beteiligt. 2020 sorgte der Verkauf der Dänin Pernille Harder an Chelsea für einen neuen Rekord im Frauenfußball. In Medienberichten ist bis heute oft von einer Ablöse von rund 350.000 Euro die Rede. Der Eintrag bei Guinness World Records für den bis dato teuersten Transfer im Frauenfußball belief sich allerdings auf „nur“ 250.000 Pfund, knapp 280.000 Euro. Damit würde sich Harder den vierten Platz mit England teilen.

