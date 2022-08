Portugal führt die Nationalitätenwertung in den Top 10 mit drei Fußballern an. Legende Cristiano Ronaldo kam unter seinen Landsmännern allerdings nur auf den letzten Platz und belegte im Gesamt-Ranking mit dem Wechsel zu Juventus Turin Platz acht. Der Verein hatte in der Saison 2018/19 Real Madrid 117 Mio. Euro für Ronaldo gezahlt. Dessen Wechsel in die Serie A schlug damals hohe Wellen. Schon in der Saison 2021/22 kehrte er jedoch für magere 15 Mio. Euro zu seinem ehemaligen Club Manchester United zurück.