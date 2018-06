#3 Thomas Müller (60 Mio. €): Der Ur-Bayer war bei den vergangen Turnieren oft das Gesicht einer mutig und offensiv aufspielenden deutschen Mannschaft. In seiner ersten WM vor acht Jahren in Südafrika war er sogar Torschützenkönig. Auch bei der letzten WM trug einige wichtige Tore zum Titelgewinn bei. Im Spiel gegen Mexiko wirkte er in einigen Situation ungewohnt hüftsteif und konnte in den 90 Minuten keinen einzigen Torschuss abfeuern.