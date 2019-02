#1 Israel

Pendler haben es laut der Dalia-Studie weltweit in Israel am schwersten. Der durchschnittliche Israeli verbringt demnach an jedem Werktag 1 Stunde und 37 Minuten im Auto, Bus oder in der Bahn. Am anderen Ende der Skala findet sich Japan. Auf gerade einmal 39 Minuten bringt es hier durchschnittlich jeder Pendler. Dazu trägt ein effizientes Nahverkehrsnetz bei – aber auch die Bereitschaft, sich vom Schaffner in übervolle Züge quetschen zu lassen.