Der Traum vom Auswandern endet nicht selten mit dem Erwachen in der harten Realität. Was daheim noch nach einer klugen Entscheidung für die persönliche und berufliche Entscheidung klang, erweist sich vor Ort als Sackgasse. InterNations, ein Netzwerk für Menschen, die im Ausland leben und arbeiten, hat auch in diesem Jahr seine Mitglieder nach ihren Erfahrungen in der neuen Heimat befragt. Das einhellige Urteil: Diese zehn Länder sollten Auswanderer tunlichst meiden.

An der Studie „Expat Insider 2018“ beteiligten sich laut InterNations mehr als 18.000 Mitglieder mit 178 Nationalitäten aus 187 Gastländern. Für 68 Staaten und Territorien wurde die nötige Mindestzahl an Befragten erzielt. Dies sind die zehn schlimmsten Länder für Auswanderer 2018.