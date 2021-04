#10 Mackenzie Scott

MacKenzie Scott ist durch die Scheidung von Jeff Bezos nicht nur zu einer der reichsten Frauen der Welt geworden. „Forbes“ führte sie auf der Reichenliste 2021 zudem mit einem geschätzten Vermögen von 53 Mrd. Dollar auf Platz zehn der reichsten Tech-Milliardäre der Welt. Die 50-Jährige hatte Bezos kurz vor der Gründung von Amazon 1994 geheiratet und bei der Scheidung ein Viertel seiner Unternehmensaktien erhalten. Sie hat „Forbes“ zufolge allein 2020 rund 5,8 Mrd. Dollar für wohltätige Zwecke gespendet. Das Geld floss in erster Linie an Amerikaner, die während der Pandemie in Not geraten waren. Im März 2021 wurde bekannt, dass Scott den Chemielehrer Dan Jewett geheiratet hat. Jewett arbeitet an einer Privatschule in Seattle, wie das „Wall Street Journal“ berichtete. Wenn man beim Ranking der reichsten Tech-Milliardäre nur Unternehmer zählen will, würde Alibaba-Mitgründer Jack Ma auf Platz zehn vorrücken (48,4 Mrd. Dollar). Michael Dell folgte mit 45,1 Mrd. Dollar.