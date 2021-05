Supermarkt-Unternehmer haben in der Corona-Pandemie exzellente Geschäfte gemacht, vor allem in Deutschland. Dies sind die reichsten Vertreter der Branche weltweit

Supermärkte sind im Lockdown zu Zentren des öffentlichen Lebens geworden. Wer hierzulande nicht online einkaufen wollte, dem blieb meist nur der Gang zum Supermarkt, um neben Lebensmitteln auch Kleidung, Bücher oder Blumen zu kaufen. Der Blick auf die reichsten Vertreter der Branche in der „Forbes“-Milliardärsliste zeigt: Die meisten haben nach dem globalen Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 sehr gute Geschäfte gemacht. Im Boom-Jahr der Superreichen konnten sie jedoch häufig nicht mit den allgemeinen Wachstumszahlen mithalten. Ein Vertreter aus Deutschland hat jedoch sein Vermögen während der Covid-19-Krise hingegen nahezu verdoppelt.

„Forbes“ wirft in der Kategorie „Mode & Einzelhandel“ so unterschiedliche Unternehmen wie LVMH, L’Oréal und Walmart in einen Topf. Wir haben uns deshalb beim Blick auf den Einzelhandel auf Unternehmen konzentriert, die in ihren Geschäften Waren verschiedener Hersteller zu Sortimenten zusammenstellen. Supermärkte dominieren das Ranking. Es ist aber auch Baumarkt-Betreiber vertreten.

Dies sind die reichsten Supermarkt-Milliardäre der Welt: