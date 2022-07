Einem Familienunternehmen verdanken auch die fünftreichsten Schweizer ihr Vermögen. Die Schwestern Rahel Blocher (46) und Magdalena Martullo-Blocher (53) teilten sich im „Forbes“-Ranking mit jeweils 7,6 Mrd. Dollar den 313. Platz (Vorjahr: 7,1 Mrd. Dollar, Platz 358). Sie hatten den Angaben zufolge 2004 von ihrem Vater Christoph Blocher Anteile an der Schweizer EMS-Gruppe übernommen, die weltweit in den Geschäftsbereichen Hochleistungspolymere und Spezialchemikalien tätig ist. Mehrheitsaktionärin Martullo-Blocher (Foto) sitzt seit 2011 im Verwaltungsrat und ist eines von vier Mitgliedern der Geschäftsführung. Sie war zuvor Managerin bei Johnson & Johnson und ist auch politisch aktiv: Für die rechtspopulistische SVP sitzt sie im Schweizer Nationalrat. Rahel Blocher ist nicht aktiv an den Geschäften beteiligt. Ihre Geschwister Miriam und Markus landeten mit jeweils rund 3 Mrd. Dollar jenseits der Top 1000.