Sven-Oliver Pink schwärmt gerade von der Zukunft, als er sich eine Ermahnung einfängt, die sich gewaschen hat. „Halt!“, brüllt ein Mann mit Helm und schweren Schuhen, „ihr dürft hier nicht stehen!“ Vor Pink klafft eine riesige Baugrube, aus der Kräne und Baustahlstreben ragen, hier wird gerade das neue, topmoderne Hauptquartier seiner Firma hochgezogen. Weil der Ort im Moment aber eine Baustelle ist und Pink nicht durch den offiziellen Zugang, sondern durch eine Lücke im Bauzaun hierhergelangte und außerdem weder schwere Schuhe noch Helm trägt, muss er sich nun die Belehrung eines Vorarbeiters anhören.

„Sie haben vollkommen recht“, beschwichtigt Pink. Und verwickelt den Mann in ein Gespräch, an dessen Ende er doch das Okay bekommt, mit seinen Besuchern ein paar Minuten auf der Baustelle zu bleiben.

Sven-Oliver Pink hat vor fast zehn Jahren mit drei Freunden einen Hersteller von Schulrucksäcken gegründet, in einem Markt, der als starr und verteilt galt, gegen schier unangreifbare Konkurrenten. Heute setzen sie mit Marken wie Ergobag, Satch und Pinqponq in 30 Ländern 55 Mio. Euro um. Sie beschäftigen 220 Mitarbeiter, die 2019 in den Neubau ziehen sollen, das digitalste Bürogebäude Deutschlands, mit 500 Arbeitsplätzen auf sieben Geschossen.

Ein guter Gründer muss Vorgaben auch mal ignorieren

Pink hat all das geschafft, weil er es gewagt hat, sich nicht an jede Regel zu halten. Ein guter Gründer muss Vorgaben auch mal ignorieren; er muss mit Erwartungen brechen und seine eigenen Regeln schaffen. So wie Pink an diesem Tag, als er die Lücke im Bauzaun entdeckt. Vor allem aber: so wie Pink, als er damals die Lücke auf dem Millionenmarkt für Schulranzen entdeckt.

Da ist zum Beispiel ihr Umgang mit der DIN-Norm 58124. Seit 1990 regelt der Industriestandard in 16 Unterpunkten, wie in Deutschland ein Schulranzen auszusehen hat: dass mindestens 20 Prozent der Außenfläche aus fluoreszierendem Material sein müssen, dass der Ranzen wasserabweisend zu sein hat und dank Kastenbauweise stabil bleiben soll. Als Pink und seine Mitgründer 2008 erstmals ernsthaft überlegen, ins Geschäft mit den Ranzen einzusteigen, ist dieser Markt fest in der Hand der Traditionsmarken Scout, McNeill und Hama. Deren Modelle haben sich seit gut 30 Jahren, als Polyesterranzen den Ledertornister ablösten, kaum verändert. So will es schließlich die DIN-Norm, und die Marktführer fahren gut damit.

Die Angreifer um Pink gehen einen radikalen Schritt. Sie versuchen gar nicht erst, der Norm gerecht zu werden. „Wir haben irgendwann gesagt: Wir machen nicht den 38. Schulranzen, sondern etwas, das es noch gar nicht gibt“, sagt Pink. Einen Schulrucksack ohne feste Außenwände, sondern knautschbar; aus recyceltem Material, mit Klettverschlussstickern, die nach Alter oder Laune getauscht werden können; und der vor allem ergonomisch vorteilhaft ist: dank gepolsterter Beckengurte und höhenverstellbaren Schulterträgern. Sie nennen ihn erst Physiobag. Dann Ergobag.