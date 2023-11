#8 Universität Tübingen

Einer der beiden größten Absteiger in den deutschen Top 10 findet sich mit der Universität Tübingen auf Platz acht. Im Vorjahr hatten die Londoner Analysten sie in Deutschland noch als Nummer fünf gesehen. Weltweit fiel die Universität Tübingen nun aber vom 86. auf den 95. Platz und damit in Deutschland auf Platz acht. Zwar stieg die Zahl der Studierenden von 20.620 auf 21.632. Negativ wirkte sich der mit 14 Prozent geringste Anteil an ausländischen Besuchern in den Top 10 aus.

