#9 Novak Djokovic

Platz neun geht mit Novak Djokovic ebenfalls an einen Tennisprofi. Er kassierte demnach 12,6 Mio. Dollar an Gehalt/Siegprämien sowie 32 Mio. Dollar mit Werbung. Allein der Vertrag mit Lacoste soll eine achtstellige Summe (plus Bonus) einbringen. 2020 hat Djokovic dem Bericht zufolge einen Sponsoringvertrag mit Peugeot abgeschlossen. Allerdings ist der gebürtige Serbe in der Corona-Krise in die Kritik geraten. Bei einer von ihm organisierten Showtour hatten sich Spieler mit dem Virus infiziert, darunter Djokovic selbst.