Was wollen Beschäftigte vor allem von ihrem Arbeitgeber? Diese Frage erhält nach der Corona-Pandemie eine neue Bedeutung. Die Krise hat in der Gesamtwirtschaft, den einzelnen Branchen, aber auch auf persönlicher Ebene für oft völlig neue Bedingungen gesorgt. Der Personaldienstleister Randstad untersucht seit 2000 in einer weltweiten Umfrage, was Arbeitnehmer und Jobsuchende von einer Firma erwarten und welche heimischen Unternehmen derzeit am attraktivsten sind. Jetzt liegen die Ergebnisse der ersten Studie nach Ausbruch der Corona-Krise vor.

Die Untersuchung des „Randstad Employer Brand Research 2021“ für Deutschland zeigt: Die Deutschen setzen im Job deutlich stärker auf Sicherheit und Stabilität. Demnach waren dies die fünf Schlüsselfaktoren bei der Wahl des Arbeitgebers den Befragten besonders wichtig:

Jobsicherheit (68 Prozent, Vorjahr: Platz zwei) Attraktives Gehalt und Sozialleistungen (67 Prozent, Vorjahr: eins) Angenehmes Arbeitsklima (63 Prozent, Vorjahr: Platz drei) Finanzielle Stabilität (56 Prozent, Vorjahr: Platz sechs) Work-Life-Balance (54 Prozent, Vorjahr: Platz fünf)

Beliebteste Arbeitgeber

Für die Studie wurden den Angaben zufolge weltweit mehr als 190.000 Menschen in 34 Ländern befragt. Die repräsentative Erhebung für Deutschland fand im Januar und Februar 2021 statt. Sie beschränkte sich auf Unternehmen mit mindestens tausend Mitarbeitern. Die Teilnehmer gaben zunächst an, welche der Arbeitgebermarken sie kennen. Von diesen Firmen wurden 30 Unternehmen näher bewertet. Die Attraktivität einer Marke wurde durch die Frage „Würden Sie gerne für dieses Unternehmen arbeiten?“ bestimmt.

Um die Gründe für dieses Urteil zu erfahren, wählten die Teilnehmer aus zehn Kriterien aus, die ihrer Ansicht nach am besten auf das jeweilige Unternehmen passten. Neben den bereits vorgestellten fünf Top-Schlüsselfaktoren für attraktive Arbeitgeber standen noch diese Attribute zur Auswahl:

Corona-sichere Arbeitsumgebung

sehr guter Ruf

Karrieremöglichkeiten

gesellschaftliche Verantwortung

Möglichkeit im Homeoffice/mobil zu arbeiten

Dies sind laut Randstadt die beliebtesten Arbeitgeber