Tchechien

#10 Tschechien steigt weiter in der Gunst seiner Einwohner aus dem Ausland. Das Land verbessert sich in der Rangliste von InterNations vom elften auf den zehnten Platz. Tschechien punktet unter Expats vor allem mit der Lebensqualität. In dieser Kategorie erzielt das Land weltweit sogar Rang sechs. Ausländische Arbeitskräfte sind besonders zufrieden mit ihren Jobs. Familien loben das Schulwesen und die Freizeitangebote in Tschechien.