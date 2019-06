#3 Spanien

Auch in Spanien sinkt seit Jahren die Zahl der dort lebenden Deutschen. 2010 waren es noch 157.007 Menschen. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Darmstadts. 2012 war Spanien sogar das Land, in dem die meisten Deutschen lebten. Das lag sicherlich auch an der Anziehungskraft Mallorcas. Seitdem hat die Zahl der Bundesbürger aber stetig abgenommen. 2017 lebten nur noch 141.089 Deutsche in Spanien.