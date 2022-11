Der „CMO of the Year Award“ wird am 22. November zum neunten Mal verliehen

„CMO of the Year“ 2022 Das sind Deutschlands beste Marketingchefs

von Capital Redaktion Wer ist Deutschlands bester Marketingchef? Diese Frage stellt sich die Jury des „CMO of the Year Award 2022“ alljährlich. Am 22. November ist es wieder so weit für die Verleihung und die zehn Finalisten stehen bereits fest

Marken sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. Im Idealfall vergisst der Konsument, dass hinter jeder Marke ein großes Team an Marketingexperten steht. Es gilt: Normalerweise bleiben die Marketingchefs im Hintergrund, nicht aber bei dem „CMO of the Years 2022“. Bei der Preisverleihung stehen die Marketingchefs ausnahmsweise im Rampenlicht, um den Besten unter ihnen zu küren.

Die Vorauswahl der Finalisten traf der CMO of the Year Council, ein Gremium aus neunzig führenden Marketingexperten. Am 22. November wird dann eine Jury aus Marketing- und Medienexperten entscheiden, wer der beste Marketingchef Deutschlands ist. Ausschlaggebend bei der Bewertung des besten Marketingchefs sind nicht nur Persönlichkeit, Erfolg, Innovationskraft, Kundenfreundlichkeit sondern auch die Relevanz von Nachhaltigkeit.

Den Preis ging in den Jahren zuvor an die Experten von BMW, der Rügenwalder Mühle, der Telekom, Adidas, Hornbach, ABOUT YOU und McDonald´s. Im vergangenen Jahr gewann dann Anke von Dewitz, die Geschäftsführerin und Marketingstrategin der nachhaltigen Outdoor-Marke VAUDE. Auch dieses Jahr kommen die Kandidaten von der Sektkellerei bis zum Automobilhersteller wieder aus den unterschiedlichsten Branchen der deutschen Wirtschaft.

Dieses Jahr wird außerdem zum ersten Mal zusätzlich der CMO Lifetime Achievment Award vergeben, der Preis würdigt die Marketingleistung für eine Marke über einen langen Zeitraum.

Das sind die Finalisten zum „CMO of the Year 2022“