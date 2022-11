Zwei weitere Spieler vom FC Bayern München finden sich auf Platz fünf. Serge Gnabry (r.) und Leon Goretzka kommen laut der Analyse auf einen Marktwert von aktuell jeweils 65 Mio. Euro. Gnabry spielt seit 2017 in München und hat den Angaben zufolge in bislang 36 Länderspielen 20 Tore erzielt. Goretzka ist seit 2018 bei den Bayern und traf in 44 Länderspielen bisher 14-mal.