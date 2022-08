Die Haupstadt Zyperns Nikosia ist eine geteilte Stadt. So mancher Expat mag sich an die Zeiten der Berliner Mauer erinnert fühlen

von Nina Jerzy Für viele Menschen ist der Traum vom Auswandern während der Pandemie geplatzt. Dies sind laut einer Umfrage die schlimmsten Länder für Expats weltweit





Am Frankfurter Flughafen endet so mancher Traum vom Auwandern. Hier kehren inmitten der Pandemie Deutsche zurück, die in den USA von Krankenhausrechnungen in den Ruin getrieben wurden oder denen in Südostasien durch ausbleibende Touristen die Lebensgrundlage weggebrochen ist. Wer sich nicht mal mehr das Flugticket in die alte Heimat leisten konnte, bei dem übernimmt unter Umständen die Botschaft die Kosten. Die Diakonie am Flughafen hilft dann bei der Suche nach einer ersten Notunterkunft und dem ersten Kontakt zu den Behörden.

Internations hat 2022 zum neunten Mal das Stimmungsbild unter Expats weltweit untersucht. Die Organisation, die mittlerweile zu New Work SE gehört, ist nach eigenen Angaben mit rund vier Millionen Mitgliedern weltweit das größte Netzwerk für Menschen, die im Ausland leben und arbeiten. Für die aktuelle Studie wurden den Angaben zufolge fast 12.000 Mitglieder in 181 Ländern und mit 177 Nationalitäten befragt. 52 Länder schafften es am Ende in das Ranking. Dafür mussten mindestens 50 Expats je Land an der Studie teilgenommen haben.

Die Teilnehmer der Umfrage bewerteten das Leben und das Arbeiten in ihrer Wahlheimat anhand von 56 Kriterien in 16 Kategorien. Sie wurden zu diesen Hauptthemen zusammengefasst:

Eingewöhnung im Gastland Arbeit im Ausland Lebensqualität Lebenshaltungskosten Expat Basics (digitale Infrastruktur, Behörden, Wohnen, Sprache)

Diese Länder kamen in der Befragung am schlechtesten weg.