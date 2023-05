Das sind die reichsten Schweizer 2023

3 Ernesto Bertarelli

Auch Platz drei des Rankings der reichsten Schweizer geht an einen Erben. Ernesto Bertarelli übernahm laut „Forbes“ 1998 nach dem Tod seines Vaters den Biotech-Konzern Sereno. Der stellt unter anderem das Multiple-Sklerose-Medikament Rebif her. Bertarelli und seine Schwester Dona verkauften den Konzern 2007 für mehr als 13 Mrd. Dollar an Merck. Der 57-Jährige steckte einen Teil seines Vermögens in den Bau der 97 Meter langen Superyacht Vava II.





