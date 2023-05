Das sind die reichsten Österreicher 2023

10 Ulrich Mommert & Familie

Bei vielen der reichsten Österreicher ist Kontinuität angesagt. So auch bei Ulrich Mommert. Sein Familienvermögen in Höhe von 1,2 Mrd. Dollar bleibt laut „Forbes“ seit Jahren unverändert. Mommert hatte 2018 sein Unternehmen ZKW, einen Hersteller von Lichtsystemen für die Fahrzeugindustrie, für 1,2 Mrd. Dollar an das koreanische Unternehmen LG verkauft. Privat bevorzugt der 82-Jährige häufig nur ein PS. Er ist Eigentümer der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf.

