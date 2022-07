Die Krise bei Warenhäusern und Gewerbeimmobilien geht an René Benko nicht spurlos vorüber. Der Gründer der Signa Holding, eines der größten Immobilienunternehmen Europas, ist nach einem leichten Wachstum 2021 in diesem Jahr von „Forbes“ herabgestuft worden: von 5,6 auf 5,4 Mrd. Dollar. Damit verbesserte sich der 45-Jährige im Gesamt-Ranking jedoch um sechs Plätze auf Rang 490 und in Österreich um einen Platz auf den dritten Rang. Benko hatte die deutschen Warenhausketten Karstadt und Galeria Kaufhof nach dem Kauf zu einem Unternehmen verschmolzen. Das meldete während der Pandemie Insolvenz an. Dutzende Filialen wurden geschlossen, Tausende von Mitarbeitern verloren ihre Arbeit.