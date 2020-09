#1 Charlene de Carvalho-Heineken & Familie

Charlene de Carvalho-Heineken spielt unter den Superreichen der Niederlande in einer völlig anderen Liga. Nur zwei Superreiche haben es überhaupt in die Top 1000 von „Forbes“ geschafft. De Carvalho-Heineken hingegen ist es auch 2020 gelungen, die Top 100 zu knacken. Mit 12,8 Mrd. Dollar (2019: 14,2 Mrd. Dollar) zählt die Biererbin außerdem zu den zwölf reichsten Frauen der Welt. Die 66-Jährige besitzt laut „Forbes“ 23 Prozent an Heineken, dem nach Anheuser-Busch InBev zweitgrößten Brauerei-Konzern der Welt. Ihr Urgroßvater Gerard Adriaan Heineken hatte das Unternehmen 1864 in Amsterdam gegründet.