Zwei Deutsche sind noch in den Top 10 der reichsten Menschen der Autobranche weltweit vertreten. Auf Platz fünf kam Stefan Quandt. Der Sohn des Industriellen Herbert Quandt hält laut „Forbes“ 23,6 Prozent an BMW und ist auch an Unternehmen aus den Bereichen Logistik oder Datensicherheit beteiligt. Das Vermögen des 55-Jährigen verringerte sich der Analyse zufolge leicht von 21,6 auf 20,7 Mrd. Dollar. Im Krisenjahr 2022 aber konnte sich der BMW-Großaktionär dennoch vom 81. auf den 77. Platz verbessern. 2018 war ihm mit Rang 42 das bislang beste Ergebnis gelungen. Georg Schaeffler, Hauptgesellschafter der Schaeffler-Gruppe, kam mit 8,1 Mrd. Dollar auf Platz 275 und belegte Rang zwölf im Auto-Ranking.