#4 Alain und Gérard Wertheimer

In Europa teilen sich auffallend viele Brüderpaare den enormen Reichtum. Die meisten haben das Familiengeschäft geerbt, so auch Alain und Gérard Wertheimer. Ihr Großvater Pierre war Geschäftspartner der bahnbrechenden Modeschöpferin Gabrielle „Coco“ Chanel. Heute kontrollieren seine Enkel die Geschicke von Chanel, der neben Louis Vuitton wichtigsten Luxusmarke der Welt. Die Wertheimers schlagen Kapital aus der hohen Nachfrage und erhöhen regelmäßig die Preise für die Kulttaschen des Hauses um gleich einige hundert Euro. Gerade stellte CEO Alain Wertheimer die Weichen für die Zukunft Chanels. Er ernannte nach dem Tod Karl Lagerfelds dessen langjährige Mitstreiterin Virginie Viard zur Chefdesignerin. Die Brüder kommen laut „Forbes“ auf jeweils 14,6 Mrd. Dollar. Beide leben in New York City.