#10 Sandra Ortega Mera

Sandra Ortega Mera war 2019 noch die siebtreichste Frau Europas. In diesem Jahr reichte es auf der „Forbes“-Rangliste nur noch für Platz zehn – den sich die Spanierin sogar teilen muss. Ortega Mera hat ihr Vermögen 2013 von ihrer Mutter Rosalia Mera geerbt. Die gründete mit Ehemann Amancio Ortega einst den Bekleidungsgiganten Inditex, zu dem die Kette Zara gehört. Ortega Mera hält laut „Forbes“ rund 4,5 Prozent an Inditex und ist nach ihrem Vater der zweitreichste Mensch in Spanien. Ihr Vermögen verringerte sich dem Bericht zufolge von umgerechnet 6,1 auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Inditex hat in der Corona-Krise Filialschließungen angekündigt. Der Konzern will sich auf große Niederlassungen und den Online-Handel konzentrieren.