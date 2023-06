#7 Beate Heister, #7 Karl Albrecht junior

„Forbes“ beendet 2023 die Praxis, einige Geschwister und Ehepaare gemeinsam im Ranking der reichsten Menschen zu führen. So okkupierten die Aldi-Erben Beate Heister und Karl Albrecht junior jahrelang mit ihren kombinierten Vermögen Platz eins in Deutschland – obwohl ja auf beide nur jeweils die Hälfte der Summe entfiel. „Forbes“ weist die Geschwister in der aktuellen Liste nun getrennt aus. Sie fielen mit jeweils 15,8 Mrd. Dollar auf den siebten Platz des Deutschland-Rankings (weltweit: Platz 108). 2022 hatten sie gemeinsam mit 36,8 Mrd. Dollar den dritten Rang belegt.

