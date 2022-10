China dominierte laut „Fortune“ mit 136 Unternehmen (plus eins) erneut die Bestenliste der 500 umsatzstärksten Konzerne weltweit. Aber nur ein Unternehmen mit einer Frau aus CEO schaffte es in diese Top 10. Ping An Insurance ist mit 199,6 Mrd. Dollar Umsatz (plus 4,2 Prozent) weltweit die Nummer 25. Der größte Versicherer der Volksrepublik wird von drei Co-CEOs geleitet, unter ihnen die Managerin Tan Sin Yin. Einziges deutsches Unternehmen in den „Global 500“ mit einer Frau als CEO war ThyssenKrupp unter Martina Merz auf Platz 344.