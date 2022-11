Sieben der zehn besten Hochschulen in Europa 2023 liegen nach Ansicht von THE im Vereinigten Königreich. Die Top 10 beginnen mit der London School of Economics and Political Science. Sie belegte im weltweiten Ranking den 37. Platz. Die Analysten vergaben 76,5 von 100 möglichen Punkten. Das beste Ergebnis gab es mit 95,1 Punkten für die Zitate. 73 Prozent der 11.118 Vollzeit-Studierenden stammten den Angaben zufolge aus dem Ausland. Das war nicht nur mit Abstand der höchste Wert in den Top 10, sondern auch der größte Anteil in den Top 200. Die London School of Economics rangierte in Europa vor der Schweizer École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Platz 41), der KU Leuven aus Belgien (Platz 42) und der Universität Heidelberg (Platz 43).