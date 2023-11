Das sind die besten Universitäten für Wirtschaftswissenschaften

#3 Harvard University

BWL und VWL in Harvard haben in den Augen der Prüfer an Ansehen gewonnen. Die Wirtschaftswissenschaften schoben sich von Platz vier auf drei hoch. Sie wurden damit etwas bseser beurteilt als die Harvard University als Ganzes. Die Ivy-League-Vertreterin aus dem Großraum Boston fiel vom zweiten auf den vierten Platz. Zwar gab es allgemein für die Qualität der Forschung Spitzennoten. 51 Prozent Frauen in der Belegschaft war der zweithöchste Wert in den Top 10. Sehr schlecht schnitt Harvard nach Ansicht der Experten hingegen beim Bereich „Wirtschaft“ ab. Zudem sank die Zahl der Studierenden von 21.887 auf 20.050. Jeder Vierte kam aus dem Ausland.

