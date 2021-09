#1 Luxemburg

Luxemburg ist laut dem Ranking das Land in der EU, das seinen Einwohnern eindeutig die besten Bedingungen zum Sprachenlernen bietet. Es „punktet mit einem Bildungssystem, das alle Schulkinder bereits in der Grundschule an eine Fremdsprache heranführt“, urteilte Preply. Zudem trage „die natürliche Sprachdiversität“ in Luxemburg zur Spitzenposition bei. Das Großherzogtum erhielt als einziges Land in drei Kategorien hundert Punkte: Amtssprachen, Fremdsprachenunterricht und Sprachniveau der am besten beherrschten Fremdsprache. Deutschland landete in der Rangliste auf Platz elf. „Fremdsprachige Filme werden in Deutschland fast ausnahmslos synchronisiert gezeigt“, kritisierten die Autoren. Lobend hoben sie hervor: „In keinem Land werden so viele Sprachen gesprochen wie in Deutschland. Hierzulande leben Menschen mit 95 verschiedenen Muttersprachen.“