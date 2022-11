Berlin dominiert zumindest zahlenmäßig die Top 10 der besten deutschen Universitäten. Zur besten Hochschule der Hauptstadt kürte THE erneut das Universitätsklinikum Charité. Es hielt seinen vierten Platz in Deutschland und Rang 73 im internationalen Vergleich. Gemessen an den Zitaten erreichten die Forscher der Charité mit 98,8 Punkten fast ein perfektes Ergebnis. Ein Frauenanteil von 64 Prozent in der Belegschaft war der höchste Wert unter den deutschen Unis in den Top 10.