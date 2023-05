Platz 10: Kevin Durant – 89,1 Mio. Dollar

Sportart: Basketball – Gehalt: 44,1 Mio. Dollar – Nebenverdienste: 45 Mio. Dollar

Der 34-jährige Kevin Durant wechselte im Februar von den Brooklyn Nets zu den Phoenix Suns. Allein von seinem Ausnahmekönnen auf dem Parkett dürfte der 2,08-Meter-Hüne „gut“ leben können. Forbes zufolge ist das aber nur die Spitze des Geldbergs. Mit seiner Investmentfirma 35V soll er in den vergangenen zehn Monaten Anteile an zahlreichen Sportmarken erworben haben, zum Beispiel an der League One Volleyball, dem Sportsoftware-Start-up ScorePlay oder an der Ernährungsmarke Happy Viking. Hinzukommt eine lukrative Partnerschaft mit Nike auf Lebenszeit und sein eigenes Sportmedium „Boardroom“.

