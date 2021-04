#1 Kanada

Kanada ist laut dem Bericht „Decoding Global Talent“ in der Corona-Pandemie zum beliebtesten Land für potenzielle Expats aufgestiegen und das mit deutlichem Abstand vor den USA. 24 Prozent der an einem Auslandsjob Interessierten würden demnach Kanada in Betracht ziehen. Das Land hat es den Angaben zufolge geschafft, eine große Bandbreite von Menschen für sich einzunehmen. So war es in fünf von sieben demografischen Kategorien (Alter, Bildungsgrad, Branche) die Nummer eins. Dasselbe galt für vier von sechs Weltregionen, aus denen die Befragten stammten. Kanada und Australien profitierten dabei laut dem Bericht vom selben positiven Image.