Das sind die beliebtesten Arbeitgeber von Fachkräften

#9 Deutsche Bahn & Volkswagen

Der verstärkte Wettbewerb um Fachkräfte ändert offenbar wenig an ihren Vorlieben. In den Umfragen der Marktforscher vom Trendence Institut zu den beliebtesten Arbeitgebern zeigten sich für Akademiker und Schüler große Veränderungen. Auffallend stabil blieb hingegen das Meinungsbild bei den Nichtakademikern. So gab es in den Top 6 gar keinen Unterschied zum Vorjahr. Auch auf den hinteren Plätzen hielt sich das Auf und Ab in Grenzen. Die Deutsche Bahn und die Volkswagen AG stiegen mit jeweils 4,3 Prozent Zustimmung auf den neunten Platz ab. Die Bahn fiel um zwei Plätze, VW um einen Platz.

