#8 Bundesagentur für Arbeit

Der öffentliche Dienst ist im Aufwind. Das zeigte sich in der Umfrage besonders beim Popularitätsschub der Bundesagentur für Arbeit. Sie stieg in die Top 50 ein und konnte gleich Platz acht für sich beanspruchen. 4,1 Prozent der Befragten gaben von Oktober 2020 bis Februar 2021 an, sie würden sich am ehesten bei der Bundesagentur für Arbeit bewerben. Ein weiterer Newcomer im Ranking war Tesla. Der E-Autobauer debütierte auf Platz 25.