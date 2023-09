von Jannik Tillar Welcher Arbeitgeber bietet die besten Karrierechancen? Auf der Suche nach den „attraktivsten Arbeitgebern der Region“ haben Statista und Capital Tausende Arbeitnehmer befragt. Das sind die 200 ausgezeichneten Unternehmen

Trotz aller Untergangshysterie: Der deutsche Arbeitsmarkt boomt weiter. Auch wenn es zuletzt erste Anzeichen für einen kleineren Einbruch gab, bleibt die Grundtendenz doch eindeutig: Arbeitnehmer haben es leicht, einen neuen Job zu finden – und werden es auch perspektivisch weiter haben. Dafür sorgen allein Fachkräftemangel und Demografie.

Allein im Juni blieben 250.000 Lehrstellen unbesetzt. Demgegenüber standen rund 147.000 Bewerberinnen und Bewerber, die noch keine Stelle gefunden hatten. Dazu kommen 31.000 weitere, die auf eine Alternative wie einen weiteren Schulbesuch ausgewichen sind, aber dennoch einen Ausbildungsplatz suchen. Und bei ausgebildeten Fachkräften sieht es ganz ähnlich aus: Laut Bundesagentur für Arbeit gibt es rund 750.000 freie Stellen, und tendenziell werden es noch mehr.

Das erhöht auch den Druck auf Unternehmen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Angebote zu schaffen. Deutschland befindet sich zunehmend in einem Arbeitnehmermarkt, in dem Arbeitgeber um neues Personal buhlen – nicht andersrum, wie es bislang Normalität war. Für Arbeitnehmer sind das hervorragende Aussichten. Sie können (und sollten) sich ganz genau anschauen, bei wem sie als nächstes anheuern. Vor allem für ausgebildete Fachkräfte kann sich ein Wechsel dabei lohnen.

Dabei zählen nicht nur Faktoren wie Gehalt, Aufstiegsmöglichkeiten, Firmenwachstum oder Umsätze – immer wichtiger wird die Frage, ob ein Unternehmen den Wirtschaftsstandort prägt – engagiert sich ein Arbeitgeber also besonders in seiner Region? Übernimmt er auch soziale Verantwortung? Achtet er auf seine Lieferanten?

Regionale Arbeitgeber

200 Unternehmen ausgezeichnet

Diese Fragen hat das Statistikportal Statista 7.500 Arbeitnehmern gestellt, die Arbeitgeber aus ihrer Region in einer groß angelegten Online-Befragung bewertet haben – nicht nur ihre eigenen, sondern auch andere Arbeitgeber ihrer Stadt. Zur Auswahl standen etwa 2.500 Arbeitgeber mit Standorten einer der 20 Großstadtregionen Deutschlands und mit Belegschaftsgrößen zwischen 250 und 5.000 Mitarbeitern. Heraus kam eine Bestenliste mit insgesamt 200 Auszeichnungen für herausragende lokale Arbeitgeber in 20 Städten. Anders als in den Vorjahren wurden dieses Mal nicht nur einzelne Auswertungen für einzelne Städte vorgenommen, sondern auch für ganze Regionen – also für Nord-, Süd-, Ost- und Westdeutschland. Außerdem konnten Unternehmen mit mehreren Standorten mehrfach ausgezeichnet werden.

Einen attraktiven Arbeitgeber macht mehr aus als nur eine gute Arbeit. Die Befragten bewerteten deshalb auch, ob die genannten Arbeitgeber in der Region soziale Verantwortung gegenüber der eigenen Belegschaft und Lieferanten übernehmen, ob sie sich für gemeinnützige Zwecke in der Region engagieren und ob sie den Wirtschaftsstandort aktiv prägen. Aber natürlich ging es auch um die Fragen, wie gut die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten bei einer Firma sind – und sie als Arbeitgeber weiterzuempfehlen wäre oder nicht.

Auf Grundlage von etwa 398.000 abgegebenen Bewertungen zeichnen Capital und Statista 200 Unternehmen als „attraktivste Arbeitgeber der Region 2023“ aus. Zu den Nominierten gehören dabei nicht nur große Konzerne, sondern auch zwei Fußballvereine, ein Kaffeehersteller und die ein oder andere Universität. Welche von den lokalen Firmen es auf die Bestenliste geschafft hat, in welchen Regionen und Städten besonders viele attraktive Arbeitgeber sitzen und wer im Vergleich zur Konkurrenz besonders gut abgeschnitten hat, zeigt die nachfolgende Auflistung. Die attraktivsten Arbeitgeber der Region setzen sich aus den Top 50 Unternehmen der in der jeweiligen Region zugehörigen Städte zusammen. Im Einzelnen sind dies:

Norddeutschland: Bremen – Hamburg – Hannover – Kiel – Rostock

Bremen – Hamburg – Hannover – Kiel – Rostock Ostdeutschland: Berlin – Erfurt – Dresden – Magdeburg – Potsdam

Berlin – Erfurt – Dresden – Magdeburg – Potsdam Süddeutschland: Mainz – München – Nürnberg – Stuttgart – Saarbrücken

Mainz – München – Nürnberg – Stuttgart – Saarbrücken Westdeutschland: Dortmund – Düsseldorf – Essen – Frankfurt a.M. – Köln

Die attraktivsten Arbeitgeber der Region

Die attraktivsten Arbeitgeber der Stadt