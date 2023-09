Die Nivea-Markenchefinnen Nadine Bartenschlager (links) und Catherine Niebuhr gehören zu den Nominierten des „CMO of the Year“-Awards

„CMO of the Year“ 2023 Das sind Deutschlands beste Marketingchefs

von Otis Schaffeld Wer sind Deutschlands beste Markenverantwortliche? Die Jury des „CMO of the Year Award“ findet darauf alljährlich eine Antwort. Das sind die zehn Finalisten und Finalistinnen für das Jahr 2023

Normalerweise kümmern sie sich im Hintergrund um das Gedeihen ihrer Marken – einmal im Jahr aber stehen sie aber selbst im Scheinwerferlicht: die besten Markenverantwortlichen des Landes. Der „CMO of the Year Award“ zeichnet alljährlich die besten Marketingchefs Deutschlands aus. Zehn Finalisten und Finalistinnen stehen zur Wahl – diese Vorauswahl hat der sogenannte „CMO of the Year“-Council getroffen, dem rund 100 CMOs angehören.

In die Bewertung der Markenchefs fließen fünf Kriterien ein – Person, Erfolg, Innovationen, Kundenzentrierung sowie Purpose & Sustainability. Als Entscheidungsgrundlage dienen der Jury vom Institute for Marketing & Customer Insight der Universität St. Gallen erstellte Dossiers. Das Ergebnis wird am 10. Oktober in München im Rahmen der „CMO Award Night“ bekanntgegeben.

Im letzten Jahr gewann Bosch-Marketingchef Boris Dolkhani den bestehenden Award. Seit der ersten Auflage 2014 haben unter anderem Vertreter von BMW, Rügenwalder Mühle, Telekom, Adidas, Hornbach oder McDonald's die Trophäe erhalten.

Das sind die Nominierten für den „CMO of the Year“-Award 2023: